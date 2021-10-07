بن زيان: تخصيص 1655 منصب لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم “ب”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن القطاع تدعّم بـ 1400 منصب مالي جديد مخصص لتوظيف الأساتذة المساعدين صنف “ب”.

وأضاف الوزير على هامش إفتتاح الندوة الوطنية للجامعات من ولاية وهران، أنه بعد استغلال القطاع لكافة المناصب المالية الشاغرة بعنوان 2020. تم تخصيص 1655 منصب لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم “ب”. و 429 لتوظيف الأساتذة الإستشفائيين المساعدين قسم “ب”. وهو ما سيسمح لتعزيز القدرات الفعلية للتأطير للبيداغوجي التي ستفوق 65 الف استاذ باحث ويضمن بقاء التأطير البيداغوجي المقدر بـ استاذ واحد لكل 25 طالب.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp