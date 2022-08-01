بن زيان: تشجيع الأساتذة المقيمين بالخارج في تطوير البحث العلمي بالجزائر

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الأساتذة والباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج. للمساهمة في تطوير الأبحاث العلمية بالجامعات الجزائرية. من خلال التكوين النوعي للباحثين والطلبة عبر مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية.

كما قال الوزير بن زيان، في كلمة ألقاها بمناسبة إفتتاح الجامعة الصيفية لكلية الطب بجامعة -الجزائر1- “بن يوسف بن خدة” والتي ستدوم ثلاثة أيام. أن الوزارة تسعى إلى تشجيع مساهمة الأساتذة والباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج في تطوير الأبحاث العلمية بالجامعات الجزائرية. من خلال المشاركة في التكوين النوعي للباحثين والطلبة عبر مختلف المؤسسات الجامعية والبحثية. على المستويين المعرفي والمنهجي.

وأضاف بن زيان، أن هذه المساهمة ستنعكس إيجابا على نوعية البحوث والدراسات والمقالات المنشورة على المستوى الوطني والدولي. ويرفع من مرئيتها و مقرؤيتها. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إشراك الباحثين الجزائريين المقيمين في الخارج في إعداد البرامج التكوينية للمدارس الوطنية العليا الجديدة. على غرار المدرسة الوطنية العليا للرياضيات. والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي. وقريبا المدرسة العليا للنانو تكنولوجيا والمساهمة في إنجاز البرامج الوطنية للبحث.

كما أشار في تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء العلمي، إلى إستعداد الأساتذة و الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج للمساهمة في التكوين. بالإضافة كذلك إلى مرافقة نخبة الطلبة المسجلين في الدكتوراه.

كما أكد بن زيان الإهتمام إنصب في هذه الجامعة الصيفية على الأساتذة المسجلين في الرياضيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. على أن يتم تنظيم جامعات صيفية أخرى تخص مجالات مختلفة عبر الوطن.

و من جهة اخرى، كشف بن زيان أن الدخول الجامعي المقبل 2022-2023 سيشهد افتتاح مدرسة وطنية عليا في النانو تكنولوجيا بالقطب الجامعي سيدي عبد الله. إلى جانب المدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي. اللتان افتتحتا خلال الموسم الجاري.

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