بن زيان: تقليص حضور الطلبة إلى الجامعات وتخفيض المقيمين بالأحياء الجامعية

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن انطلاق الموسم الجامعي هذا الثلاثاء سيكون استثنائيا.

وكشف الوزير، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إنه سيتم تقليص الدروس الحضورية لجميع الطلبة بمعدل يومين في كل أسبوع.

وسيتم اعتماد كل الدروس التطبيقية في التعليم الحضوري بالاضافة إلى المواد الأساسية.

مضيفا أنه سيتم خفض عدد الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية إلى الثلث، وستعود الأولوية للطلبة الذين يقيمون بعيدا عن الولايات التي يدرسون بها، سيما ولايات الجنوب.

مشيرا إلى إن التقدير سيبقى دوما للكليات فهناك كليات لديها تعداد قليل وهو ما يمكنها من استقبال نصف الطلبة أو كلهم في بعض الأحيان.

وحول نقل الطلبة، قال الوزير إن لجنة مشتركة بين وزارة النقل ووزارة التعليم العالي عملت على تحضير اتفاقية لنقل الطلبة عن طريق السكك الحديدية، وهي تنتظر قرار السلطات العليا.