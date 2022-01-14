بن زيان: توظيف 2.186 أستاذ مساعد أو إستشفائي جامعي هذه السنة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، سعي القطاع لإرساء تصور لتطوير الخريطة الجامعية على المديين المتوسط والبعيد.

وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حول توظيف حاملي شهادة الدكتوراه، أكد بن زيان سعى الوزارة لحل هذه الإشكالية بإشراك مختلف القطاعات. كما تم إرساء قاعدة قانونية لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الإدارية التابعة للوظيفة العمومية. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات تسمح بإدماج هذه الشريحة في المؤسسات الإقتصادية.

وأشار في ذات السياق، أن هذه الفئة يمكنها المشاركة في مسابقات التوظيف على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية. التي يعمل قطاع التعليم العالي على فتحها سنويا. لدعمها بكفاءات عالية التكوين وموارد بشرية مؤهلة في شتى التخصصات.

كما أضاف أن القطاع ساهم في الجهد المبذول لتوظيف هذه الشريحة، من خلال توظيف بعنوان السنة الجامعية المالية 2021، حوالي 2.620 أستاذ مساعد قسم”ب”. و أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم “ب”. وأنه يتوقع في غضون السنة المالية 2022، توظيف ما يقارب 2.186 أستاذ مساعد قسم”ب” وأستاذ مساعد أو إستشفائي جامعي قسم “ب”.

وكشف في ذات السياق، أن تشغيل خريجي الماجستير والدكتوراه لا يقتصر على مهن التعليم والبحث بالمؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للقطاع فحسب. بل يتعدى إلى مهن البحث التطويري على مستوى المؤسسات الاقتصادية. وكذا المهن التي تتطلب قدرات معرفية وفكرية عالية. ومهارات ابتكارية متخصصة، على مستوى مختلف قطاعات النشاط الأخرى.

وفي سياق مغاير قال الوزير أن القطاع يسعى إلى إنشاء أقطاب جامعية على نمط “قطب إمتياز”. والدفع بها للمشاركة في تحسين المردودية والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات.

أوضح الوزير أن إنشاء جامعة أو فرع جامعي يتطلب دراسة حول توفر معايير علمية. يحددها دفتر الشروط الخاص بفتح مؤسسة جامعية. مشيرا إلى ضرورة توفير التأطير البيداغوجي المناسب والكافي. مع وجوب توفر الإمكانيات المادية والبيداغوجية والهيكلية التي تستغلها هذه المؤسسة الجديدة.

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