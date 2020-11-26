بن زيان: توقيع إتفاقيات مع قطاع المناجم والصيد البحري لتطوير البحث وتقريب الجامعة من المحيط الإقتصادي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العالي بن زيان، أنه سيتم توقيع عدة إتفاقيات بين قطاع البحث العلمي والمناجم والصيد البحري.

وأضاف الوزير، خلال كلمة له أن هذه الإتفاقيات ستكون في إطار التعاون والشراكة بين القطاعات.

وأشار إلى أن بنود الاتفاقيات شملت مجالات استراتيجية في برنامج الحكومة، وتم برمجة جلسات عمل لإعداد مشاريع الإتفاقيات.

وأوضح ذات المتحدث، أن أهداف هذه الإتفاقيات ترمي إلى بعث وتطوير البحث والمرافقة في تأطير أطروحات الدكتوراه.

وكشف الوزير، أن التوقيع على الإتفاقيات سيسمح للمضي قدما للتعاون والشراكة بينقطاعات التعليم العالي والمناجم والصيد البحري.

كما أن مشروع الشراكة يندرج في اطار الرؤية الجديدة التي كرسها مخطط العمل الاستراتيجي للقطاع.

وكذا رفع التحديات والتقريب بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية وانفتاحها على المحيط الوطني والدولي.

وقال الوزير، أن بنود الشراكة ستشمل مجالات إستراتيجية وحيوية تندرج ضمن أولويات الحكومة.

كما أن الإتفاقيات ستسمح بوضع إستراتيجية لوضع مشاريع الرسكلة وتطوير البحث وتمكين الطلبة القيام بأعمالهم .

وكذا القيام بأعمال ميدانية والقيام بابحاث مشتركة في البحث التطويري لايجاد الحلول الملائمة من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي.

وقال بن زيان، أن البداية ستكون بالتوقيع على اتفاقيات إطار بجامعة بجاية ووهران والمدرسة العليا للمناجم بعنابة والمركز الجامعي تندوف ليشمل جامعات اخرى

وكشف الوزير، أن التوقيع على إتفاقيات مع الصيد البحري لما يشكله من أنشطة وأهمية كبيرة وأحد المرتكزات الاساسية لتطوير الاقتصاد والامن الغذائي.

وأضاف أن القطاع يتمسك على ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والوطني لتحقيق شراكة متينة مع عالم المؤسسات ترقى الى طموحاتنا الى رفع الكفاءات والمهارات التطوري المستقبلي للمهن والحرف.

وكذا تطوير آليات التعاون على ترقية البحث والتطوير والإبتكار للإستعداد بشكل افضل لرفع التحديات التي يواجهها المجتمع والإقتصاد.