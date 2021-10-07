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بن زيان: جامعاتنا أكدت أنها في نفس مستوى الجامعات الدولية

بقلم هاجر بوعلي
بن زيان: جامعاتنا أكدت أنها في نفس مستوى الجامعات الدولية
وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان
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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إنّ انفتاح الجامعات الجزائرية مع محيطها الدولي عبر تبادل الخبرات بمفهوم رابح رابح ومشاريع توأمة، أكد أن المؤسسات الجامعية الجزائرية هي في نفس المستوى العلمي والبحثي مع نظيراتها على المستوى الدولي.

وكشف الوزير، عن تجسيد 150 مشروعا سنويا ضمن البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، وكذا مواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية في إطار المؤسسات الناشئة والمقاولاتية مع خلق وحدات للبحث التطويري داخل المؤسسات الاقتصادية.

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