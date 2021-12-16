بن زيان: سجلنا إقبالا ضعيفا ومحتشما للطلبة على التلقيح

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم االخميس عن تسجيل اقبال ضعيف ومحتشم للطلبة على التلقيح ضد كورونا

وكشف وزير التعليم العالي، خلال ندوة وطنية تقييمية لنشاطات القطاع أن هناك تقارير أثبتت بعض الإختلالات بالاقامات الجامعية وهذا ما أثر سلبا على الطلبة.

بالمقابل أوضح الوزير أن 72 إقامة تعطلت فيها خدمة التدفئة من مجموع 445 اقامة.

طالع أيضا:

بن زيان: نعمل على توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين