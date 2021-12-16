بن زيان: سجلنا إقبالا ضعيفا ومحتشما للطلبة على التلقيح
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم االخميس عن تسجيل اقبال ضعيف ومحتشم للطلبة على التلقيح ضد كورونا
وكشف وزير التعليم العالي، خلال ندوة وطنية تقييمية لنشاطات القطاع أن هناك تقارير أثبتت بعض الإختلالات بالاقامات الجامعية وهذا ما أثر سلبا على الطلبة.
بالمقابل أوضح الوزير أن 72 إقامة تعطلت فيها خدمة التدفئة من مجموع 445 اقامة.
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كما دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان في وقت سابق، إلى الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة.
مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية من أجل توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين.
وأوضح الوزير، في كلمة قرأها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي. بمناسبة حفل توزيع سيارات إسعاف مجهزة على مديريات للخدمات الجامعية.
أنه يتعين على مديري الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين. وذلك بالاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق التي تم اعتمادها
وخاصة المحاور التي لها علاقة مباشرة بحياة الطلبة. والعمل على تحسينها والتي كانت سببا في بعض الاضطرابات والاحتجاجات مؤخرا على غرار التدفئة والإطعام والنقل.
و دعا الوزير، إلى العمل على تنفيذ كل الإجراءات العملية المتفق عليها، ووفق آجال تنفيذها و التي ستكون “محل تقييم من قبل مصالح الوزارة في الأشهر القادمة”.
كما أشار إلى ضرورة متابعة عمليات ترميم الإقامات والتدفئة المسجلة على عاتق الولاية بصفة مستمرة ودائمة. وذلك لتسريع هذه العمليات خاصة في فصل الشتاء.
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