بن زيان: سنطور اللغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة في كل التراب الوطني

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن توقيع اتفاقية بين المحافظة السامية للأمازيغية والمركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية.

وقال الوزير في كلمته اليوم بمقر الوزارة على هامش توقيع هذه الاتفاقية أن هذه الأخيرة تهدف إلى تحديد إطار شراكة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمحافظة السامية للأمازيغية

وأضاف أن هناك 16 اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعات الجزائرية ومراكز البحث و شملت هذه الشراكات مؤسسات عامة وخاصة

وفي ذات السياق سيعمل مركز البحث على فتح مجال التعاون والتبادل بين المحافظة السامية للأمازيغية للمساهمة في تنمية البحث العلمي باللغة والأمازيغية حسب بن زيان

كما سيتم العمل على تطوير اللغة الأمازيغية وتعزيز المكاسب الجديدة التي حققتها الأمازيغية كعنصر من عناصر الهوية الوطنية الجزائرية والعمل على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر كافة التراب الوطني

وسيعمل مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية في إطار هذه الشراكة عل فتح مجال التبادل والتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية وفقا للإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين والإجراءات التنظيمية السائرة المفعول

وقال وزير التعليم العاملي أن قطاعه سيستعد لتقديم إسهاماته ووضع قدراته وخبراته تحت تصرف المحافظة السامية للأمازيغية في إطار روابط دائمة وفعالة