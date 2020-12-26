بن زيان: سنعزز توظيف المرأة بمؤسسات القطاع ومراجعة خريطة التكوين الجامعية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، عن تعزيز توظيف المرأة على مستوى مؤسسات القطاع.

وأكد بن زيان عن ضعف تواجد المرأة وتوظيفها على مستوى مؤسسات القطاع، وهو ما يدعو للعمل على تعزيز مشاركتها.

وبالنسبة لحفاظ على أمن الطلبة، دعا بن زيان مسؤولي المؤسسات الجامعية الى التكفل بأمن الطلاب.

وأمر وزير التعليم العالي، بالتنسيق مع السلطات المحلية والامنية ومع المكتب الوزاري للأمن الداخلي.

وبخصوص الاتصال المؤسساتي والحوار، قال بن زيان إن بعض ممثلي الشركاء الاجتماعيين لا يزالون يشتكون من غياب قنوات الحوار.

وأشار وزير اللتعليم العالي والبحث العلمي أن القطاع يعمل جاهدا من أجل حل جميع النقائص.

وفي حديثه عن مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أفاد بن زيان أنه قيد الاثراء والمناقشة.

وأكد مراجعة خريطة التكوين الوطنية الجامعية بما يتلائم والمهن الجديدة في عصر الرقمنة.

وشدد على ضرورة مواصلة مسعى تقريب الجامعة من المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة ضمان مسعى الجودة في مؤسسات التعليم العالي.