بن زيان: سنوفر تعليما نوعيا للطالب وتكوينا بمقاييس عالمية

أكد عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير تعليم نوعي للطالب وتكوين بمقاييس عالمية.

وجاء تصريح وزير التعليم العالي خلال الافتتاح الرسمي للندوة الجهوية للمؤسسات الناشئة، في وهران.

وأكد الوزير بن زيان عن إعداد كفاءات، تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والوظائف.

وأضاف “سنقوم بتكوين الطلبة وجعلهم محور العمل، سنوظف كل الجهود من أجل تحسين التكوين وتوفير احسن الظروف لتطوير مردود الطلبة”.

وتابع “سنوفر تعليما نوعيا للطالب، وتكوينا جيدا له بمقاييس عالمية تدفعه الى المبادرة وتوفير مناخ تكويني ملائم لإظهار عبقريته”.