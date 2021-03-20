بن زيان: سنوفر تعليما نوعيا للطالب وتكوينا بمقاييس عالمية

الوطني
  • -
  • 0
بن زيان: سنوفر تعليما نوعيا للطالب وتكوينا بمقاييس عالمية
بقلم نسرين محفوف

أكد عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير تعليم نوعي للطالب وتكوين بمقاييس عالمية.

وجاء تصريح وزير التعليم العالي خلال الافتتاح الرسمي للندوة الجهوية للمؤسسات الناشئة، في وهران.

وأكد الوزير بن زيان عن إعداد كفاءات، تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والوظائف.

وأضاف “سنقوم بتكوين الطلبة وجعلهم محور العمل، سنوظف كل الجهود من أجل تحسين التكوين وتوفير احسن الظروف لتطوير مردود الطلبة”.

وتابع “سنوفر تعليما نوعيا للطالب، وتكوينا جيدا له بمقاييس عالمية تدفعه الى المبادرة وتوفير مناخ تكويني ملائم لإظهار عبقريته”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974052

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com