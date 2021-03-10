بن زيان: عقد ندوة وطنية للجامعات يوم الإثنين المقبل

الوطني
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بن زيان: عقد ندوة وطنية للجامعات يوم الإثنين المقبل
بقلم أمينة داودي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن الوزارة تعتزم عقد ندوة وطنية للجامعات يوم 15 مارس الجاري.

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى ولاية تيبازة أمس، أنه سيتم تقييم السداسي الأوّل من الموسم الجامعي الجاري والتحضير للدخول القادم.

وكشف بن زيان، أن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكملت سبرا للآراء بهدف تقييم عملية التعليم عن بعد.

وأوضح أنه تم تسجيل تنظيم 57 مؤسسة جامعية لمسابقة الدكتوراه التي انطلقت يوم 27 فيفري الفارط وتستمر لغاية 10 أفريل المقبل.

كما دعا الوزير إلى ضرورة ضمان الشفافية وتحقيق العدل وتكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.

وأكد بن زيان أن عملية إصلاح الخدمات الجامعية ستتواصل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بإجراء إصلاحات عميقة لنظام الخدمات الجامعية.


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