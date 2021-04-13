بن زيان عن مسابقات الدكتوراه .. “لا يمكن زيادة مناصب بيداغوجية”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء، إن مسابقات الدكتوراه يخضع تنظيمها لإجراءات صارمة.

وتتضمن الإجراءات، رأي المجالس العلمية ولجان التكوين في الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية المؤهلة ورؤساء الجامعات وخبراء الندوات الجهوية واللجنة الوطنية للتأهيل.

وعن تحديد عدد المناصب البيداغوجية، أوضح –الوزير-، أنه يتم من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه حسب قدرات التأطير والإشراف.

إضافة إلى أنه يتم حسب طاقات الاستقبال على مستوى مخابر البحث وبالنظر كذلك إلى الوسائل والتجهيزات.

وتبعا لهذه الإجراءات -يضيف بن زيان-، يتم إصدار قرار وزاري بعنوان كل سنة جامعية، يحدد قائمة الجامعات المؤهلة لضمان التكوين بالدكتوراه.

وكذا عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص.

وأشار، بن زيان، أنه يتعذر على القطاع الاستجابة لطلب بعض المترشحين بمسابقات الالتحاق للتكوين بالدكتوراه المتعلق بإضافة مناصب بيداغوجية أخرى.