بن زيان في زيارة عمل إلى جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي

قام وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، بزيارة عمل إلى جامعة العربي بن مهيدي بولاية أم البواقي، أمس الثلاثاء.

وحسب بيان للوزارة، رافق بن زيان، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وكانت هذه الزيارة فرصة لتدشين ومعاينة وتفقد مرافق بيداغوجية، وكذلك الالتقاء بالأسرة الجامعية.

وتم بهذه المناسبة تدشين كلية العلوم الاقتصادية، والعلوم التجارية وعلوم التسيير الجديدة.

كما تمت معاينة مشروع 3000 مقعد بيداغوجي، والذي هو في طور الإنجاز.

وزار الوزير، المركز الطبي الاجتماعي، والتقى بالأسرة الجامعية لجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، ممثلة في المجلس العلمي الموسع والأساتذة والباحثين والطلبة .

وكذا عمال الجامعة والشركاء الاجتماعيين، والهيئات الإدارية والبيداغوجية للجامعة.

أين ألقى الوزير كلمة توجيهية، والإجابة عن جملة من الانشغالات عبرت عنها كل مكونات الأسرة الجامعية، لجامعة العربي بن مهيدي.