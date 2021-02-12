بن زيان: لايمكن إجراء مسابقات الدكتوراه 2021/2020 إلا بعد إعداد البروتوكولات الصحية
كشف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان،أنه لايمكن إجراء مسابقات الدكتوراه2021/2020 إلابعد إعداد البروتوكولات الصحية المتعلقة بتنظيم وتسيير المسابقات.
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