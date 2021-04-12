بن زيان للفائزين في مسابقة الدكتوراه.. “عليكم حمل مشعل العلم على جميع الأصعدة”

قال وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، إنه ينتظر من الفائزين في مسابقة الدكتوراه، حمل مشعل العلم على جميع الأصعدة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن الفائزون سينتقلون من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة إنتاجها.

وطالب بن زيان من الفائزين، بالتركيز في الدراسة واستغلال كل الوسائل التي تتيحها وزارة التعليم العالي .

وأشار الوزير، إلى أن القطاع قد باشر في إعداد تصور جديد في مجال الدكتوراه عبر اعتماد معايير متطورة.

وشدّد المسؤول، على ضرورة إعطاء أهمية كبير لنوعية الأطروحة والمقال العلمي، “قائلا علينا تثمين استثمارات الدولة في البنية التحتية”.

وأبرز، وزير التعليم العالي، الاستثمار الكبير الذي سيقدمه التكوين في الدكتوراه بمجال الطب للقطاع.

وأكد الوزير، أن الجزائر قد نجحت في التحدي الكبير، المتمثل في التغطية الكاملة للأخصائيين الطبيين عبر أغلب ولايات الوطن.