بن زيان: لم نفصل نهائيا في موعد الدخول الجامعي وهذا جديد السنة المقبلة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن مقترح تاريخ 19 سبتمبر كموعد للدخول الجامعي ليس نهائيا.

وأوضح الوزير من الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أنه اقتراح وزارة التعليم العالي للحكومة وهناك اقتراحات قدمت للوزير الأول طور الدراسة.

وكشف بن زيان أن السنة الجامعية المقبلة، ستتميز بتوسيع قائمة الاختيارات ورفعها من ستة الى عشرة رغبات، وفتح تخصصات جديدة.

وتعززت شبكة التعليم بثلاث مدارس عليا، الأولى بخنشلة مختصة بالغابات، والثانية بالطاقات المتجددة بباتنة، والثالثة بالإعلام الآلي والرقمنة في بجاية.

وبخصوص عملية التقييم، أكد الوزير بن زيان أن العملية تتم مرحليا ومتواصلة إلى غاية الإعلان عن فتح نظام النمط الحضوري.