بن زيان: مستعدون لمرافقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في فتح فروع تخص مهن المستقبل

أكد وزير التعليم العالي استعداد دائرته الوزارية لمرافقة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، في فتح فروع وتخصصات ذات الصلة بمهن المستقبل.

ويأتي تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، خلال حفل تخرج الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

وقال ان المدرسة تخضع للوصاية المزدوجة والوصاية الادارية لوزارة العمل، والوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وهذا على غرار 57 مؤسسة أخرى تعود الى 8 دوائر وزارية –يضيف بن زيان-.

وأشار أن المدرسة تمكنت من أن تخرج كفاءات عالية التكوين وفائقة القدرات وهذا منذ انطلاقها الفعلي في 2014.

وتخصص هذه الأخيرة في التكوين العالي للطور الثاني ماستر، وهي عروض تكوين ممهنة ذات علاقة بالضمان الاجتماعي.

كما أنها تقدم طلبة من داخل الوطن وخارجه بما فيها طلبة من دول افريقية.

وأفاد أن مخرجات التكوين والاستثمار بهذا النوع من التكوين عمل على تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة بالتشغيل والحماية والضمان الاجتماعي.

ويظهر من النتائج التي حققتها المدرسة في مجال التكوينات بالقانون والحماية الاجتماعية، المناجمنت الاستراتيجي العملياتي لهيئات الحماية الاجتماعية.

وكذا تسيير انظمة اعلام الحماية الاجتماعية والعلوم الاكتوارية المطبقة في الحماية الاجتماعية في المؤسسة.

كما ساهمت المدرسة في توفير الكادر المتخصص في الحماية، وهو ما انعكس ايجابا على تطوير خدمات بشكل أمثل وعصرنتها.

ومكنت من تقريب الخدمات من المواطن بفضل رقمنة القطاع والخدمات الكثيرة التي أصبحت تقدمها بدون حواجز بيروقراطية.

وأكد العمل كدائرة وزارية وصية على الجانب البيداغوجي، بالتعاون مع وزارة العمل على مرافقة المدرسة في توفير التأطير البيداغوجي المتخصص.

وابدى استعداد دائرته الوزارية لإقامة تعاون وشراكة مع وزارة العمل لتعزيز التكوين في مجال الحماية والضمان الاجتماعي.

وكذا تقديم الخبرة لإنجاز بحوث تخرج ميدانية وتطبيقية، وربط الاساتذة والطلبة بالوسط المهني لقطاع الضمان والحماية الاجتماعيين، بأعمال وتربصات ميدانية.