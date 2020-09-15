بن زيان: مناقشة 800 اطروحة دكتوراه وأكثر من 8 آلاف مذكرة ماستر إلى غاية 9 سبتمبر الجاري

نشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان بيان توضيحيا في صفحتة الرسمية في فايسبوك.

وثال الوزير في بيانه ان الجامعات استأنفت نشاطها البيدغوجي بتاريخ 23 أوت الماضي، من خلال استقبال طلبة الدكتوراه و ماستر2 وطلبة الطبية المتخصصة والمدارس العليا والتخصصات التي لا تتجاوز بها عدد الطلبة 30 طالبا في الفوج.

وكانت حصيلة الجامعات والمدارس والمعاهد العليا إلى غاية 9 سبتمبر الجاري، مناقشة 800 اطروحة دكتوراه وأكثر من 8 آلاف مذكرة ماستر، اجراء الامتحانات والمسابقات لطلبة الدراسات الطبية المتخصصة ولأول مرة جهويا واجراء التربصات للسنة سابعة طب.

تخرج 8 آلاف طالب من المدرسة العليا للاساتذة ممن انهوا دراساتهم و تسليمهم الشهادات، على ان يتم تسليم ما تبقى من شهادات قبل 17 سبتمبر الجاري.

وتتواصل نشاط الجامعات بإلتحاق الطلبة تدريجيا والاستعداد لإستقبال الطلبة حضوريا يوم 19 سبتمبر الجاري، بعد توفير كل الشروط والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

كما وعد الوزير بتمكين الطلبة المتأخرين عن الامتحانات والتقيمات من برمجة دورة خاصة لاستدراك ما فاتهم.

وطلب الوزير من الطلبة الذين لا تتوفر لديهم وسائل الربط بالانترنت الاتصال بجامعاتهم لتوفير اجهزة كمبيوتر لتحميل الدروس او تسليمها لهم ورقية.