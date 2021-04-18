بن زيان.. من المستحيل توظيف حاملي الدكتوراه مباشرة

قال وزير التعليم والبحث العلمي،عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد، إنه من المستحيل أن يتم توظيف حاملي شهادة الدكتوراه مباشرة.

وأوضح بن زيان، أن السبب راجع إلى عددهم الهائل الذي يفوق الـ5 آلاف متحصل على هذه الشهادة سنويا.

وأشار الوزير بحوار لـ”وأج”، إلى أن الأمر دفع بالوزارة للتفكير بإيجاد فضاءات جديدة تسمح بتشغيلهم خاصة على مستوى الوظيف العمومي.

ونفى الوزير “غلق باب التوظيف بوجه خريجي الطور الثالث في الجامعات”، موضحا أنه “يتم سنويا وذلك وفق احتياجات الجامعات.

ويخضع لمعايير الانتقاء الذي يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيداغوجي والنشاط العلمي للمترشحين” –يضيف الوزير-.

وأشار وزير التعليم العالي، أن الإجراء يأتي ترجمة لجملة الاقتراحات التي تتضمنها مسودة مشروع قانون حاملي شهادة الدكتوراه.

وينتظر عرض مشروع قانون حاملي الدكتوراه، قريبا على الحكومة، والذي يرمي إلى “الرفع من فرص توظيف حاملي هذه الشهادة”.