بن زيان من وهران: الأمن الغذائي..الطاقوي وصحة المواطن مشاريع بحث وطنية ذات أولوية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه سيتم التركيز على تجسيد المشاريع الوطنية الخاصة في المحاور ذات الأولوية.

والتي تدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وهي الأمن الغذائي، الامن الطاقوي وصحة المواطن داعيا الباحثين عبر مختلف الجامعات الجزائرية إلى المساهمة في تثمين هذه البرامج.

وذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران، في كلمة القاها امام الأسرة الجامعية بقاعة مخلوف تلاحيت بجامعة وهران 1 احمد بن بلة.

كما اشار الوزير، الى جملة التحديات التي تواجه الجامعة والتي تتمثل اساسا في الرقمنة وضمان جودة التكوين والبحث والحوكمة.

وتشغيل خريجي الجامعات من خلال الانفتاح والعمل مع المؤسسات الاقتصادية مشيرا الى توفير كل الشروط الموضوعية.

بالإضافة الى ازالة العوائق التي تحد من المبادرة والمضي نحو الابتمار والتجديد والإبداع.

وفي رده على بعض انشغالات الطلبة والأسرة الجامعية، وخاصة ما يتعلق بالتوظيف المباشر لحاملي شهادة الدكتوراه.

أوضح ان قطاعه بصدد ايجاد اطار قانوني لهم بفتح فضاءات بقطاعات أخرى كقطاع الوظيف العمومي لتوظيفهم.

فيما اشار الى ان مشكل فتح او غلق التخصصات بيداغوجي وليس اداري، أين يخضع لدفتر شروط تمر على مجالس تابعة للقطاع للموافقة او الرفض.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي استماعه لبعض النقائص الخاصة بالجانب الخدماتي، اكد انه سيتم ايفاد لجنة تفتيش للتحقيق.

وذلك في بعض التجاوزات الخاصة بالاطعام، الإيواء والنقل بالاقامات الجامعية بوهران.

وبالتالي تقييم تسيير الخدمات الجامعية وتوفير اطار معيشي لائق، وظروف ترقى الي مستوى طموحات الطلبة في الحصول على خدمات راقية.