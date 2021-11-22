بن زيان: نعمل على توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، إلى الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة. مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية من أجل توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين.
وأوضح الوزير، في كلمة قرأها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي. بمناسبة حفل توزيع سيارات إسعاف مجهزة على مديريات للخدمات الجامعية. أنه يتعين على مديري الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين. وذلك بالاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق التي تم اعتمادها وخاصة المحاور التي لها علاقة مباشرة بحياة الطلبة. والعمل على تحسينها والتي كانت سببا في بعض الاضطرابات والاحتجاجات مؤخرا على غرار التدفئة والإطعام والنقل.
و دعا الوزير، إلى العمل على تنفيذ كل الإجراءات العملية المتفق عليها، ووفق آجال تنفيذها و التي ستكون “محل تقييم من قبل مصالح الوزارة في الأشهر القادمة”.
كما أشار إلى ضرورة متابعة عمليات ترميم الإقامات والتدفئة المسجلة على عاتق الولاية بصفة مستمرة ودائمة. وذلك لتسريع هذه العمليات خاصة في فصل الشتاء.
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بن زيان: جامعاتنا أكدت أنها في نفس مستوى الجامعات الدولية
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إنّ انفتاح الجامعات الجزائرية مع محيطها الدولي عبر تبادل الخبرات بمفهوم رابح رابح ومشاريع توأمة، أكد أن المؤسسات الجامعية الجزائرية هي في نفس المستوى العلمي والبحثي مع نظيراتها على المستوى الدولي.
وكشف الوزير، عن تجسيد 150 مشروعا سنويا ضمن البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، وكذا مواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية في إطار المؤسسات الناشئة والمقاولاتية مع خلق وحدات للبحث التطويري داخل المؤسسات الاقتصادية.
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