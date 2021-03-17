بن زيان يبحث سبل التعاون مع سفيري كندا والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس الثلاثاء سفير كندا بالجزائر، كريستوفر ويلكي.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل الوزير أيضا سفيرة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بالجزائر، شارون واردل.

وأضاف البيان، أنه تم إستعراض تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم الوزير مع سفير كندا عرضا شاملا حول القطاع، والتحديات التي تواجه خريجي الجامعات في ميدان التشغيل.

كما طلب بن زيان من الجانب الكندي الإستفادة من تجاربه وخبراته بخصوص التشغيل والتشغيلية.

وأضاف البيان، أن الطرفين يطمحان إلى تكثيف التعاون في التكنولوجيات الجديدة وتجربة كندا في الرقمنة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، والمقاولاتية، والأرضيات التكنولوجية وتطوير نظام إنشاء المؤسسات المبتكرة.

وفي ميدان البحث العلمي إتفق الطرفان على وضع برامج مشتركة في التغيرات المناخية والأمن الطاقوي والغذائي وصحة المواطن.

كما إتفق الطرفان على تنظيم دورات تكوينية وعقد لقاءات بين المسيرين، وحركية الباحثين والطلبة، والعمل على تطوير عقود الشراكة للوصول بها إلى التوأمة.

وأوضح المصدر، أنه خلال اللقاء الذي جمعه بسفيرة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بالجزائر، إستعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية والمستوى الذي بلغته في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي.

واقترح الوزير المجالات التي يمكن أن يشملها التعاون والتي تشكل أولويات القطاع والحكومة، كالرقمنة والتشغيلية والانفتاح على المحيط الدولي.

خاصة في مجال الأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن، والتعاون في مجال الرقمنة ما بين الجامعات الجزائرية والبريطانية.

وفي مجال تعليم اللغة الانجليزية، أكد الوزير على تعزيزها واعتمادها في إنجاز البحوث والنشر العلمي في المجلات العالمية المتخصصة.

كما طلب الوزير منحه الإعتماد في تعليم اللغة الإنجليزية بمراكز تكثيف تعليم اللغات والذي يسمح بالاعتراف بمستوى التكوين المقدم في الجامعات والمؤسسات العلمية.