بن زيان يبحث مع أرباب العمل سبل تعزيز آفاق التعاون

التقى وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان اليوم الأربعاء، وفدا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين،بقيادة رئيسها محمد سامي عقلي.

وحضر اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي وأوراغ عبد الحفيظ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وقد تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون، وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها القطاع لاستثمار مخرجات التكوين والبحث، لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لاحتياجات القطاع الاقتصادي، من خلال حل مشاكل المؤسسات وتطويرها عن طريق البحث التطبيقي والتطويري.

وفي هذا الصدد اقترح الطرفان مشروعين لتجسيدهما معا، من خلال فوج العمل المشترك، الذي يضم في عضويته الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، لمتابعة خطوات بلوغ تجسيد المشروعين.

المشروع الأول الذي اقترحته الكونفدرالية وهو وضع بطاقية وصفية اقتصادية لكل مناطق الوطن.

أما المشروع الثاني فاقترحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتمثل في إنعاش وترقية البحث التطويري داخل المؤسسات الاقتصادية، وكذلك إعداد الميكانيزمات والآليات القانونية لتسهيل إنجاز أطروحة الدكتوراه داخل المؤسسة، وهذا للانتقال بالتعاون إلى مراحل متقدمة وملموسة.