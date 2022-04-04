بن زيان يتباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع السفير السعودي

إستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري. واقع التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تعزيزه وتطويره.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد إستعرض الوزير بن زيان رفقة السفير خلال هذا اللقاء واقع التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وتباحثا سبل تعزيزه وتطويره بما يتناسب والإمكانيات المتاحة للطرفين والكفاءات والمؤهلات العلمية الموجودة في المؤسسات الجامعية الجزائرية والسعودية.

وأشار البيان، إلى أن هذا التعاون يأتي بفضل توفر الرغبة القوية والإرادة السياسية الصادقة لدى قيادتي البلدين للدفع بعلاقات التعاون إلى مستويات أرقى.

وأكد السفير السعودي في ذات السياق، أن مذكرة التفاهم الممضاة منذ 2004 يجري تعديلها وتكييفها حسب المتطلبات الراهنة لتستجيب للرؤية الجديدة والتصورات الإستشرافية لدى الطرفين. من أجل الإنتقال بهذا التعاون من الأقوال إلى الأفعال وتحقيقه في أرض الواقع.

كما ألح بن زيان والسفير السعودي على أهمية التواصل ما بين الجامعات في البلدين عن طريق حركية الأساتذة الباحثين والطلبة وتبادل الزيارات بين مسؤولي القطاعين في البلدين.

وأضاف البيان، أن بن زيان والسفير السعودي أبديا إستعدادهما لإقامة تظاهرات علمية مشتركة في عدد من المواضيع ذات العلاقة بالتنمية. والتي تدخل في برامج الدولتين كالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن”.

وحسب البيان، فإن هذا التعاون يمكن أن يمتد إلى ميادين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة والرقمنة . وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له علاقة بتشجيع البحث العلمي والابتكار. فضلا عن مجال المشاريع المبتكرة والمقاولاتية التي تحفز الطلبة على وجه الخصوص. على إنشاء مؤسساتهم الخلاقة للثروة. والتي تساهم في تقليص البطالة.