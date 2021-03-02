بن زيان: يجب وضع إستراتيجية شاملة لضمان الأمن الطاقوي للجزائر

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه لابد من وضع إستراتيجية وطنية شاملة لضمان الأمن الطاقوي بالجزائر.

جاء هذا خلال حضور الوزير لعرض “الكتاب الأبيض” حول تطوير رؤية إستراتيجية حول الإنتقال والأمن الطاقويين.

وأضاف، أن الجزائر تعتمد على 98 بالمائة من عائداتها من صادرات المحروقات، و99 بالمائة من إنتاجها الكهربائي من الغاز الطبيعي.

وشدّد بن زيان على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لضمان أمنها الطاقوي تستند على الإمكانات القوية والمتجددة.

بالإضافة إلى التكيف مع الثورة الإقتصادية العالمية الرابعة الجديدة التي حدّدها النموذج الثلاثي الأبعاد الذي يشمل التخلي عن الكربون.

وكشف الوزير، أن الأمر يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في كل المجالات بناء على رؤية جديدة لنموذج إنتاج الطاقة في الجزائر.

وأضاف الوزير، أنه تم إعداد الكتاب الأبيض لتطوير رؤية إستراتيجية قطاعية مشتركة تتعلق بالإنتقال والأمن الطاقويين.

وأكد بن زيان على أهمية التركيز على تكوين الكفاءات المؤهلة لتمكينها من التحكم في التكنولوجيات عالية التدفق.

بالإضافة إلى تحسين الحوكمة وتطوير أساليب العمل لتحقيق إنتاج مجلب مستدام في المجال.