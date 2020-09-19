بن زيان يدشن مكتبة مركزية ومجمع إداري وبناية جديدة لدار المقاولاتية بجامعة الأغواط

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت بزيارة عمل وتفقد لجامعة عمار ثليجي بولاية الأغواط.

وعاين الوزير خلال هاته الزيارة، عددا من المنشآت البيداغوجية بالقطب الجامعي الجديد للعلوم والتكنولوجيا.

وبالمناسبة قام بتدشين عدد من الهياكل، منها مكتبة مركزية بسعة 600 مقعد، ومجمعا اداريا وكذا بناية جديدة لدار المقاولاتية.

وتفقد بن زيان عددا من مخابر البحث العلمي والأرضية التكنولوجية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، ووحدة للبحث في مجال النباتات الطبية.

وبعدها توجه وزير التعليم العالي رفقة والي الأغواط والهيئة الادارية للجامعة الى قاعة المحاضرات حيث كان في انتظاره الاسرة الجامعية.

وترأس بن زيان لقاء توجيهيا بمناسبة استئناف النشاطات البيداغوجية، ألقى فيه كلمة بثت عبر كل مؤسسات التعليم العالي.

كما قدم الأستاذ فاروق بن ناصر من قسم البيولوجيا درسا افتتاحيا حول الجامعة في ظل جائحة كورونا كوفيد- 19.

وبعدها أعطيت الكلمة للأسرة الجامعية لطرح انشغالاتها واهتماماتها والتي أجاب عنها الوزير.