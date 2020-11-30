بن زيان يدعو الأسرة الجامعية للإطلاع على مسودة مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي

الوطني
  • -
  • 0
بن زيان يدعو الأسرة الجامعية للإطلاع على مسودة مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي
بقلم نادية بن طاهر

دعا وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، الأسرة الجامعية، للإطلاع على مسودة المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتعليم العالي.

ويأتي ذلك، من أجل مناقشة المشروع، وإبداء الملاحظات والإثراء.
وأمر الوزير في تدوينة له على فايسبوك، كل مؤسسات التعليم العالي من تمكين الأسرة الجامعية من الإطلاع عليه واستقبال مساهماتها بخصوص هذا المشروع.
مؤكدا على أهميته في تسيير القطاع وتنظيمه وتكوين الأجيال الصاعدة.
وأشار الوزير، إلى أن نص هذا المشروع باللغتين العربية والفرنسية، متاح على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما ذكر بن زيان، بأن مناقشة المشروع، ستستمر من طرف الأسرة الجامعية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=928440

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com