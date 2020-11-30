بن زيان يدعو الأسرة الجامعية للإطلاع على مسودة مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي

دعا وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، الأسرة الجامعية، للإطلاع على مسودة المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتعليم العالي.

ويأتي ذلك، من أجل مناقشة المشروع، وإبداء الملاحظات والإثراء.

وأمر الوزير في تدوينة له على فايسبوك، كل مؤسسات التعليم العالي من تمكين الأسرة الجامعية من الإطلاع عليه واستقبال مساهماتها بخصوص هذا المشروع.

مؤكدا على أهميته في تسيير القطاع وتنظيمه وتكوين الأجيال الصاعدة.

وأشار الوزير، إلى أن نص هذا المشروع باللغتين العربية والفرنسية، متاح على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما ذكر بن زيان، بأن مناقشة المشروع، ستستمر من طرف الأسرة الجامعية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.