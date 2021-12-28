بن زيان يستقبل مندوب وزير التعليم العالي في دولة الإمارات

إستقبل عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي مباشرة بعد اختتام الدورة الثامنة عشر حمد اليحياي وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقد استهل علي اليحياي كلمته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتي والتي نوه فيها بالجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر لتنظيم الدورة الثامنة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والتي عرفت نجاحا منقطع النظير.

كما شكر الوزير على حسن الضيافة والكرم وحسن إدارته لأشغال هذه الدورة الثامنة عشر والتي تمخضت عنها توصيات هامة لخدمة وتطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي في الوطن العربي وتوظيف مخرجاتهم في البحث التطبيقي والتطويري وكذلك في الابتكار والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

هذا وأعرب وكيل وزير التعليم العالي عن أمله في تعزيز التعاون والتبادل وتوسيع العلاقات في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا. كما وجه دعوة مفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لزيارة الإمارات العربية المتحدة وجامعاتها وكل النقاط البحثية وأيضا الأساتذة والباحثين للإطلاع على التجارب والخبرات البحثية وتبادل الزيارات الرسمية والوفود وحركية الباحثين والطلبة بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته، أعرب بن زيان، على استعداد قطاع التعليم العالي في الجزائر على تعزيز التعاون والتبادل في كل المجالات وخصوصا التكنولوجية منها. لا سيما أن بعض الجامعات والمراكز البحثية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت تطورا ملحوظا في بعض التخصصات. وأكد في هذا السياق على ضرورة إنشاء فوج عمل مشترك جزائري إماراتي. وذلك للتنسيق والعمل المشترك لوضع بروتوكول إتفاقيات ولجنة متابعة وتقييم لتجسيد بنودها ميدانيا وفعليا وهذا مع مطلع السنة الجديدة 2022.

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن القطاع يسعى لتحقيق الإستقلالية الجامعية. وتعزيز قدراتها على انشاء مؤسسات تجارية فرعية خاصة بها.

وأضاف بن زيان، خلال إنطلاق أشغال المؤتمر الـ 18 لوزاراء التعليم العالي في الوطن العربي. أن إستقلالية الجامعات ستكون ضمن مشروع المؤسسة الجامعية قادرة على إيجاد حلول لتسويق منتوجاتها العلمية والبحثية بإشراك مختلف فاعليها.

وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر تعمل من أجل إستحداث فضاء عربي لتبادل الممارسات الحسنة. ويأتي هذا من خلال التفكير في إطلاق ندوة عربية للجامعات المرموقة المصنفة في المراتب العليا دوليا. بما يمكن من وضع آليات ومعايير مشتركة للتنافس العلمي والبحثي بين المؤسسات الجامعية العربية.

كما أبرمت الوزارة العديد من المذكرات والإتفاقيات في شتى المجالات العلمية. تتطلع على المزيد من الاتفاقيات وتوحيد الرؤى والاهداف اتجاه القضايا المصيرية. مشيرا في ذات السياق، إلى أن الجزائر تستقبل سنويا في إطار برنامج المنح الدراسية وبرامج التعاون الثنائي مع الدول العربية 1300 طالب من عدة دول عربية في مختلف الأطوار والتخصصات.

وأضاف بن زيان، أن الجزائر إقترحت وضح آلية تعاون إجرائية وفقا لبروتوكول عربي موّحد. عن طريق إنشاء الشبكة الأكاديمية للتعاون والعلوم التكنولوجية. وتفعيل دور هيئات التعاون العربية المتواجدة حاليا على غرار إتحاد الجامعات العربية.

وأشار بن زيان، إلى أن الغاية التي نطمح إلى تجسيدها من خلال الأهداف الإستراتيجية والتي تتمثل في الوصول بمنظومة البحث العلمي في الوطن العربي إلى سنة 2030 من خلال المساهمة في التنمية في المجالات الاقتصادية والتحول إلى مجتمع مبني على المعرفة والباحثين العرب لتطوير أدوات النشر العلمي وترقية صناعة المحتوى الرقمي العربي.

وأوضح الوزير في ذات السياق، أن المؤتمر يسمح باستخدام التجربة الجزائرية في التعليم العالي نظرا لما تزخر به بلادنا من خلال تكوين النخب وتزويدها بالمعارف. خاصة وأن العالم العربي يواجه تحديات ذات الصلة على غرار الثقافة، العلوم، الصحة.