بن زيان يشارك في الاجتماع الإفتراضي لوزراء التعليم العرب

شارك وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان ، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الافتراضي لوزراء التعليم العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وحسب بيان نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، أشرف على تنظيم هذا اللقاء، معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير التعليم بالمملكة العربية السعودية.

وبحضور وزراء التعليم العرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وتمحور اللقاء، حول إثراء وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، من أجل اعتمادها، وهي الوثيقة التي جرى إعدادها من طرف اتحاد البرلمانات العربية.

وهو ما يهدف إلى تطوير التربية والتعليم في العالم العربي في مرحلة مبكرة من الابتدائي إلى التعليم العالي.

ويأتي ذلك، لإعداد المواطن الممتلك لتأهيل عالي ولمهارات فائقة،تمكنه من ولوج عالم الرقمنة والعصرنة والحداثة، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرقمنة والمعرفة، والتكيف مع المتغيرات السريعة والمتلاحقة في عالمنا.

وفي نهاية هذا اللقاء ،وبعد إثراء وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، اعتمدت كوثيقة عربية استرشادية في مجال التعليم ، والدعوة إلى إقامة أنظمة تعليمية عالية الجودة.