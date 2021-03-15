بن زيان يعترف:”74 ٪ من الإقامات الجامعية بلا تدفئة”!

20 من المئة من الإقامات الجامعية في حالة “كارثية”

كشف، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، بأن 20 من المئة من الإقامات الجامعية المتواجدة على المستوى الوطني تتواجد في حالة كارثية ومتدهورة.

وقدّم الوزير نتائج الزيارات الميدانية وعمليات التفتيش والمراقبة للإقامات الجامعية، والتي مكّنت من معرفة الوضعية العامة لهذه الإقامات، قائلا إن “40 من المئة منها في حالة حسنة، و40 من المئة في حالة متوسطة و20 ٪ في حالة سيّئة”.

ومن حيث توفر المياه، ذكر ذات المسؤول، بأن 21 من المئة من الإقامات الجامعية مزوّدة بالمياه بصفة “حسنة”، و43 بالمئة منها بصفة متوسطة و36 من المئة بصفة سيئة، أما من حيث توفر التدفئة، فأشار إلى أن 74 من المئة من الإقامات الجامعية خدمة التدفئة فيها متوقفة، و26 من المئة منها تشتغل بها هذه الخدمة.

وبخصوص مؤشرات الأمن وتوفر عتاد إطفاء الحرائق، فقد تبين – يضيف الوزير – بأن 79 من المئة من الإقامات تتوفر على هذا العتاد، في حين، 21 من المئة منها تعاني من نقائص في هذا الجانب.

أما من حيث وضعية المطاعم، فقال المسؤول الأول على القطاع، إن 47 من المئة منها في وضعية جيدة و37 من المئة منها متوسطة و16 من المئة رديئة.

وذكر الوزير في هذا الصدد، بأنه تم اتخاذ تدابير استعجالية للتكفل بالنقائص والاختلالات الملاحظة في الميدان، من خلال إعادة تأهيل المرافق الخدماتية التي تعرف تدهورا وترميمها لتكون جاهزة للخدمة مع مطلع الدخول الجامعي المقبل 2021 / 2022، ويجري العمل – يضيف الوزير – على إطلاق عملية تجهيز الإقامات الجامعية الجديدة لتكون جاهزة في الدخول الجامعي المقبل.

كما سيتم تحويل الطلبة الموجودين في الإقامات “المتدهورة” حالتها إلى إقامات جديدة، لا سيما على مستوى الجزائر العاصمة، مع ترميم هذه الإقامات مع مطلع السنة الجامعية الجديدة.