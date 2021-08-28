بن زيان يقدم عرض مشروع لتعزيز المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، عرض أمام الحكومة حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 20 ـ 01 الـمؤرخ في 30 مارس 2020.

والذي يحدد مهام الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، اين يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تعديل بعض الأحكام بغرض مطابقة النص التشريعي مع الدستور الجديد.

وكذا مع أحكام القانون رقم 15 ـ 21 الـمؤرخ في 30 ديسمبر 2015، الـمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

كما يرمي مشروع النص إلى تعزيز الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من خلال هيكل للدعم قصد التكفل خصوصا، بوظيفة اليقظة والاستشراف في مجال البحث والابتكار.