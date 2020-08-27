بن زيان يوقّع قرارا لتكييف النشاطات البيداغوجية في ظل الأزمة الصحية

وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، قرارا يحدد الأحكام الإستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم والإنتقال خلال فترة (كوفيد-19) بعنوان السنة الجامعية 2019- 2020.

وأوضح بيان للوزارة، أن هذا القرار يندرج في إطار الخطة العملياتية التي وضعها القطاع لإعادة بعث النشاطات البيداغوجية في ظل الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد، حيث كرس القرار المذكور نمط التعليم عن بعد كأسلوب تعليمي بيداغوجي معترف به ضمن مسارات التكوين العالي للطلبة.

وأضاف البيان، أنه تم تحديد حالات الغياب المبررة بدواعي القوة القاهرة المقبولة، وكذا أنماط التقييم والتقييم المستمر والتقييم النهائي، مع الإبقاء على تنظيم مناقشات مذكرات نهاية الطور للجان البيداغوجية وبالطرق التي تراها مناسبة.

و في سياق ذي صلة، خصص القرار فصلا كاملا لشروط وكيفيات الإنتقال من سنة إلى أخرى في الطور الواحد باحتساب الأرصدة المنجزة وخصم أرصدة المواد غير المنجزة ، ولم يعتبر الرسوب في المسار الدراسي، للسنة الجامعية 2019- 2020، تأخرا بيداغوجيا بالنسبة لطلبة كل الأطوار.