بن زيان: 170 ألف مترشح لامتحان الدكتوراه

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيا ن اليوم الاثنين، عن تسجيل 170 الف مترشح لامتحان الدكتوراه.

وفي هذا السياق أكد الوزير، أن عدد المترشحين لامتحان الدكتوراه بلغ 170 الف مترشح، موضحا بما أنه يمكن لمترشح واحد الترشح في عدة جامعات فقد بلغ عدد الترشيحات 520 ترشح.

كما أعلن بن زيان عن التخفيف في اظهار الجواز الصحي بعد تراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة احترام التدابير الصحية في امتحان الدكتوراه.

الى جانب ذالك، أشار بن زيان الى أن الجزائر لا زالت تعاني من اثار جائحة كورونا، التي تسببت في غلق الجامعات عندما بلغت الموجة الرابعة ذروتها.