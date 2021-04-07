بن زيان: 198 مجلة علمية جديدة معتمدة خاصة بنشر مقالات الأساتذة الباحثين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه ما لا يقل عن 198 مجلة علمية جديدة معتمدة على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير، أن هذه المجلات مخصصة لنشر مقالات لأساتذة باحثين دائمين يرغبون في الاستفادة من ترقية مهنية.

قد تم تصنيفها خلال الأسبوع الجاري و ذلك في إطار توجيهات الوزارة الوصية.

وجاء تصريح الوزير بن زيان، خلال أشغال الندوة الجهوية لجامعات غرب البلاد المنعقدة يومي 4 و 5 أبريل الجاري.

وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء الذي جرى بجامعة الإخوة منتوري “قسنطينة 1″، أن هذه المجلات العلمية يصل عددها إلى 286 مجلة.

وستخص كذلك طلبة الدكتوراه المعنيين بنشر مقالاتهم العلمية قبل تقديم أطروحاتهم.

وكشف الوزير، أنه تم إتخاذ قرار جديد يتضمن تكريم الأساتذة والباحثين والمستخدمين الذين نجحوا في تحسين الخدمة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي من خلال إنجاز أعمال ذات جودة.

و أكد بن زيان، أن القرار يخص تسليم ميداليات ومكافآت لفائدة هؤلاء الجامعيين خاصة منهم الذين سيسهمون في تنمية وتطوير البحث العلمي على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن الإجراء التحفيزي سيطبق لأول مرة خلال الأيام العلمية المزمعة في الفترة من 17 إلى 19 ماي 2021، تحت شعار “الرقمنة و الابتكار”.