بن زيان: 2800 منصب مالي جديد لحاملي الماجستير والدكتوراه

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنه سيتم فتح 2800 منصب مالي للحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

وأضاف الوزير خلال رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه تم الحصول على موافقة مبدئية في انتظار تبليغه بصفة رسمية.

وأوضح بن زيان، أن مسألة الأساتذة المؤقتين هي محل مراجعة لمقاييس وشروط التوظيف والإنتقاء والأولويات التي ينبغي الإستناد إليها.

وهي محل دراسة حالية على مستوى وزارة التعليم العالي من خلال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار العام للتوظيف وتنظيم المسابقات على أساس الشهادات