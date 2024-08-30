بن زية، بن رحمة، شايبي وبوداوي يتعرفون على منافسيهم في الأوروبا ليغ
تعرف رباعي المنتخب الوطني، المعني بالمشاركة في منافسة الأوروبا ليغ، ياسين بن زية، السعيد بن رحمة، فارس شايبي، و هشام بوداوي، على منافسيهم.
وعلى خطى منافسة رابطة الأبطال، ستعرف منافسة الأوروبا ليغ، نظام منافسة جديد. ستلعب كبطولة دوري.
ويشارك 36 فريقا لأول مرة في تاريخ المنافسة، تم تقسيمهم إلى 4 مستويات، يحتوى كل مستوى على 8 أندية.
ويواجه كل فريق منافسين اثنين من كل مستوى، ليخوض 8 مواجهات مختلفة (4 داخل ملعبه و4 خارجه).
وأوقعت قرعة الأوروبا ليغ، لاعبي الخضر في صدامات قوية. إذ سيكون بن رحمة وجها لوجه أمام مواطنيه، بن زية و شايبي.
وسيواجه مهاجم الخضر، ياسين بن زية، رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني، الموجود في المستوى الثالث، الأندية التالية: أياكس، توتنهام، ليون، أولمبياكوس، مالمو، بودوغليمت، أفسي أس بي وإيلفسبورغ.
فيما سيواجه بن رحمة، رفقة فريقه أولمبيك ليون، الموجود في المستوى الأول. كلا من: فنربخشة، غلاسكو رينجرز، بيشكتاش، أولمبياكوس، فرانكفورت، كاراباخ، هوفنهايم ولودوغوريتس.
أما فارس شايبي، رفقة فريقه إينتراخت فرانكفورت، الموجود في المستوى الأول، سيواجه أندية: روما، ليون، بيشكتاش، سلافيا براغا، ميتلاند، فرينكفاروس، فيكتوريا بلزن، أر أف أس.
كما سيواجه، هشام بوداوي، رفقة فريق نيس، الموجود في المستوى الرابع. كلا من: لازيو، ريال سوسيداد، غلاسكو رانجرز، بودو غليمت، يونيون سانت جيلواز، فرينكفاروس، توينتي وإيلفسبورغ.
للإشارة، ستنطلق مباريات بطولة الأوروباليغ، يوم 25 سبتمبر المقبل، بإجراء أولى مواجهات الجولة الأولى.