تعرف رباعي المنتخب الوطني، المعني بالمشاركة في منافسة الأوروبا ليغ، ياسين بن زية، السعيد بن رحمة، فارس شايبي، و هشام بوداوي، على منافسيهم.

وعلى خطى منافسة رابطة الأبطال، ستعرف منافسة الأوروبا ليغ، نظام منافسة جديد. ستلعب كبطولة دوري.

ويشارك 36 فريقا لأول مرة في تاريخ المنافسة، تم تقسيمهم إلى 4 مستويات، يحتوى كل مستوى على 8 أندية.

ويواجه كل فريق منافسين اثنين من كل مستوى، ليخوض 8 مواجهات مختلفة (4 داخل ملعبه و4 خارجه).

وأوقعت قرعة الأوروبا ليغ، لاعبي الخضر في صدامات قوية. إذ سيكون بن رحمة وجها لوجه أمام مواطنيه، بن زية و شايبي.

وسيواجه مهاجم الخضر، ياسين بن زية، رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني، الموجود في المستوى الثالث، الأندية التالية: أياكس، توتنهام، ليون، أولمبياكوس، مالمو، بودوغليمت، أفسي أس بي وإيلفسبورغ.

فيما سيواجه بن رحمة، رفقة فريقه أولمبيك ليون، الموجود في المستوى الأول. كلا من: فنربخشة، غلاسكو رينجرز، بيشكتاش، أولمبياكوس، فرانكفورت، كاراباخ، هوفنهايم ولودوغوريتس.

أما فارس شايبي، رفقة فريقه إينتراخت فرانكفورت، الموجود في المستوى الأول، سيواجه أندية: روما، ليون، بيشكتاش، سلافيا براغا، ميتلاند، فرينكفاروس، فيكتوريا بلزن، أر أف أس.

كما سيواجه، هشام بوداوي، رفقة فريق نيس، الموجود في المستوى الرابع. كلا من: لازيو، ريال سوسيداد، غلاسكو رانجرز، بودو غليمت، يونيون سانت جيلواز، فرينكفاروس، توينتي وإيلفسبورغ.

للإشارة، ستنطلق مباريات بطولة الأوروباليغ، يوم 25 سبتمبر المقبل، بإجراء أولى مواجهات الجولة الأولى.