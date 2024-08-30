إعــــلانات
الرياضة

بن زية، بن رحمة، شايبي وبوداوي يتعرفون على منافسيهم في الأوروبا ليغ

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن زية، بن رحمة، شايبي وبوداوي يتعرفون على منافسيهم في الأوروبا ليغ
  • 84
  • 0

تعرف رباعي المنتخب الوطني، المعني بالمشاركة في منافسة الأوروبا ليغ، ياسين بن زية، السعيد بن رحمة، فارس شايبي، و هشام بوداوي، على منافسيهم.

وعلى خطى منافسة رابطة الأبطال، ستعرف منافسة الأوروبا ليغ، نظام منافسة جديد. ستلعب كبطولة دوري.

ويشارك 36 فريقا لأول مرة في تاريخ المنافسة، تم تقسيمهم إلى 4 مستويات، يحتوى كل مستوى على 8 أندية.

ويواجه كل فريق منافسين اثنين من كل مستوى، ليخوض 8 مواجهات مختلفة (4 داخل ملعبه و4 خارجه).

وأوقعت قرعة الأوروبا ليغ، لاعبي الخضر في صدامات قوية. إذ سيكون بن رحمة وجها لوجه أمام مواطنيه، بن زية و شايبي.

وسيواجه مهاجم الخضر، ياسين بن زية، رفقة فريقه كاراباخ الأذربيجاني، الموجود في المستوى الثالث،  الأندية التالية: أياكس، توتنهام، ليون، أولمبياكوس، مالمو، بودوغليمت، أفسي أس بي وإيلفسبورغ.

فيما سيواجه بن رحمة، رفقة فريقه أولمبيك ليون، الموجود في المستوى الأول. كلا من: فنربخشة، غلاسكو رينجرز، بيشكتاش، أولمبياكوس، فرانكفورت، كاراباخ، هوفنهايم ولودوغوريتس.

أما فارس شايبي، رفقة فريقه إينتراخت فرانكفورت، الموجود في المستوى الأول، سيواجه أندية: روما، ليون، بيشكتاش، سلافيا براغا، ميتلاند، فرينكفاروس، فيكتوريا بلزن، أر أف أس.

كما سيواجه، هشام بوداوي، رفقة فريق نيس، الموجود في المستوى الرابع. كلا من: لازيو، ريال سوسيداد، غلاسكو رانجرز، بودو غليمت، يونيون سانت جيلواز، فرينكفاروس، توينتي وإيلفسبورغ.

للإشارة، ستنطلق مباريات بطولة الأوروباليغ، يوم 25 سبتمبر المقبل، بإجراء أولى مواجهات الجولة الأولى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/y1cfw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر