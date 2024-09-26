بن زية أساسياً في مواجهة توتنهام

سجل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، اليوم الخميس، حضوره في التشكيلة الأساسية لفريقه كاراباخ الأذربيجاني، تحسباً لمواجهة توتنهام. في إطار الجولة الأولى لمنافسات بطولة “أوروبا ليغ”.

وقرر مدرب كاراباخ، غوربان غوربانوف، إقحام المهاجم، ياسين بن زية، أساسياً في هذه المواجهة المهمة. في مستهل مشوار الفريق في المنافسة الأوروبية، بعد أن تألق اللاعب الجزائري في مباريات الفريق الأخيرة.

حيث بصم، منذ انطلاق الموسم الجاري، على 9 مساهمات تهديفية مع الفريق الأذربيجاني، بتسجيله 5 أهداف و تقديمه 4 تمريرات حاسمة.