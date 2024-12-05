بن زية: “الحادث المروري تسبب في إجرائي 11 عملية جراحية”

أبدى الدولي الجزائري ياسين بن زية تأثره الكبير بالحادث الذي تعرض له يوم 28 ماي 2020. وكاد أن يبعده بشكل نهائي عن ميادين كرة القدم.

وقال ياسين بن زية في تصريحه لقناة “النهار” اليوم الخميس: “يوم 28 ماي.. يذكّرني بأمر سيء، كنت أقود (الكواد) و فجأة تعرضت إلى حادث مرور، تسبب في إجرائي 11 عملية جراحية والحمد لله، استعنت بالله، وعدت إلى المنافسة الرسمية وإلى مستواي المعهود”.

وأضاف بن زية عن أهدافه الشخصية رفقة المنتخب الوطني: “أتمنى قيادة المنتخب الوطني للتألق في الكرة الإفريقية والتأهل إلى المونديال المقبل”.

وختم مهاجم كاراباخ الأذربيجاني: “أنا متفائل جدا بالتألق مجددا، خاصة بعد ما حدث معي”.