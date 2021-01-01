بن زية: “المهم أنني سألعب كرة القدم مجددا”

الرياضة
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بن زية: “المهم أنني سألعب كرة القدم مجددا”
بقلم أمير بهلول

رفع النجم الجزائري “ياسين بن زية” من معنوياته بعد مداعبته الكرة في تدريبات فريقه “ديجون” لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقال “بن زية” في تصريحات للموقع الرسمي لنادي “ديجون“: “أنا سعيد بعودتي للتدريبات رفقة الفريق”.

وأضاف: “أنا استعيد قواي شيء فشيء سنرى كيف سيتحمل جسدي التدريبات وبعدها سنحدد موعد العودة للمشاركة في المباريات”.

وتابع: “المهم والأهم بالنسبة لي أنني سألعب كرة القدم مجددا”.

في حين ختم كلامه: “لا يمكنني تحديد موعد عودتي للمباريات سنرى مع الطاقم الفني والطبي كيف سيتجيب جسدي للتدريبات”.


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