بن زية: ” بلماضي أعاد روح التضامن بين اللاعبين التي إفتقدناها سابقا”

أشاد اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي أعاد الروح التضامنية بين اللاعبين منذ إشرافه على العارضة الفنية للخضر.

وتحدث لاعب فينرباتشي التركي عن المواجهة التي تنتظر الخضر أمام البنين هذا الثلاثاء على هامش المنطقة المختلطة التي نشطها أمام القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين قائلا:

“لقد حضرنا جيدا لهذه المباراة التي تحمل أهمية كبيرة، لأننا في حال الفوز فإننا سنتأهل مباشرة وهذا ما سنسعى لتحقيقه هذا الثلاثاء”.

واضاف: ” الجميع سعيد مع هذا المدرب خصوصا بعد التجمع الثاني مع المدرب الجديد، خصوصا أن مصيرنا واحد بما اننا نسير جميعا في نفس السفينة، وإن شاء الله سنحاول التطور تدريجيا من أجل العودة إلى أفضل مستوياتنا”.

وإختتم حديثه قائلا: “خطاب بلماضي كان محفزا لأنه ذكرنا بأهمية التضامن فيما بيننا واللعب كفريق واحد وهذا ما إفتقدناه مؤخرا”.