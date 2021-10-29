بن زية:  “بلماضي يعرفني جيدا ..ولا أحد ينكر مساهمتي في الإنجازات”

كشف اليوم الجمعة مهاجم الخضر ياسين بن زية عن العلاقة التي تربطه بجمال بلماضي، مشيرا إلى أنه ينتظر إتصاله بفارغ الصبر لحضور التربص المقبل.

وقال بن زية في حوار حصري مع موقع “فوتبول 365” عن علاقته مع اللاعبين “لدي علاقة جيدة مع كل اللاعبين الذي يتواجدون في المنتخب حاليا، علاقتي جيدة حتى مع الموظفين و العمال، أنا جزائري و عائلتي جزائرية لذا لدي علاقة خاصة مع أبناء بلدي”. وأضاف يقول “أفكر كثيرا في المنتخب الوطني و زملائي”. وأردف بن زية “بلماضي يعرفني، عندما تولى مسؤولية الفريق وثق كثيرا في إمكانياتي، وفي المباريات الأولى، حيث بدأ كل شيء خلال مباراة الطوغو، كنت مشاركا في النتائج الأولى للفريق قبل ثلاث سنوات، لا أحد ينكر ذلك، و آمل أن أكون جزء في الإنجازات مستقبلا”.

وعن إمكانية تواجده في الكان أو المونديال في حالة التأهل، قال مهاجم أونجي الفرنسي “قلبي هناك، وأريد العودة للعب في أي منافسة و في اي ظرف يريدونني”.

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