بن زية: “تألقي مع الخضر بفضل بيتكوفيتش وهذا هو حلمي”

كشف الدولي الجزائري ياسين بن زية عن سر تألقه مع المنتخب الوطني، خاصة في المباريات الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأكد بن زية، في تصريح لقناة “النهار” اليوم الخميس، أن علاقته مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش جيدة: “بصراحة، تألقي مع المنتخب جاء بفضل المدرب بيتكوفيتش”.

وأضاف مهاجم نادي كاراباخ الأذربيجاني: “حلمي لعب كأس العالم وكأس أفريقيا مع الخضر”.

وكان بن زية تألق بشكل لافت خاصة في المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا، بملعب نيلسون مانديلا.