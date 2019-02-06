بن زية تحت الصدمة ويتجه لقضاء موسم أبيض !

تلقى “ياسين بن زية” ضربة موجعة من طرف الطاقم الفني لنادي “فنربخشة” التركي الذي قرر عدم إدراجه ضمن قائمة الفريق.

حيث نشر الموقع الرسمي لـ “فنربخشة” قائمة الـ 28 لاعب التي سجلها في الاتحادية التركية لكرة القدم.

ولم يتواجد فيها إسم الجزائري “ياسين بن زية” الذي شارك في 22 مباراة رسمية هذا الموسم مع الفريق.

وبالتالي يتجه “بن زية” لقضاء موسم أبيض إلا في حالة انتقاله إلى الدوري الصيني أو الأمريكي لكرة القدم.

ويكون بالتالي قد رهن حظوظه في المشاركة في كأس إفريقيا المقبلة خاصة أن الناخب الوطني أكد أن الأشهر الأخيرة ستكون حاسمة في تحديد القائمة.

في نفس السياق، تم تسجيل “سليماني” ضمن قائمة الفريق كما أكد المدرب “إيرسون ينال” أنه سيعتمد عليه في المباريات المقبلة.