بن زية: “تلقيت عدة عروض مهمة وكل شيء وارد”

تحدث الدولي الجزائري ياسين بن زية، لاعب نادي كاراباخ الأذربيجاني، عن مستقبله الكروي، مؤكدا تلقيه عدة عروض مهمة.

وقال بن زية، في تصريح لصحيفة “فانتا زاد” الأذربيجانية: “تلقيت عدداً من العروض المهمة مؤخراً، لكن أفضّل دراسة كلّ شيء بعناية ولا أريد الاستعجال بمستقبلي”.

كما أضاف: “من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لأن كل شيء وارد، من الممكن أن أبقى، كما أن هناك احتمالاً لرحيلي”.

وأردف: “أنا سعيد هنا في أذربيجان، وكلّ امتناني لمدربي، وزملائي، الذين ساهموا كثيراً في استعادة جزء من مستواي”.

وتابع ياسين بن زية: “الآن سننتظر نهاية الموسم وبعدها نقرر معاً كل شيء، لديّ عام من عقدي ويجب أن أُظهر احتراماً لكل من وضع ثقته في شخصي”.