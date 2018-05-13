بن زية: “حققنا بقاء مستحق لكن علينا التعلم من أخطائنا”

أكد الدولي الجزائري، ياسين بن زية، أن فريقه ليل، حقق بقاء مستحق في الليغ1، الفرنسية، لكن يجب عليهم التعلم من أخطائهم السابقة.

وصرح ياسين بن زية لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية”: “نحن جميعا سعداء جدا، كان موسما صعبا للغاية، وحققنا بقاء مستحق”.

وأضاف: “حققنا الأهم بفضل مجهودات الجميع، لكن علينا استخلاص النتائج والتعلم من أخطائنا، تحسبا للمواسم المقبلة”.

وتابع: “في الشدائد فقط يمكننا معرفة الرجال الحقيقيين، وهذا ما عشناه في الفترة الأخيرة، من خلال التناغم الذي ساد الفريق”.

يذكر أن نادي ليل، ضمن بقائه ضمن الليغ1 الفرنسية، بعد فوزه أمس السبت، على نادي ديجون بنتيجة 2-1.