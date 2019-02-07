بن زية “خلطها” في تدريبات الفريق ويُهاجم إدارة “فنربخشة” !

أبدى اللاعب الجزائري “ياسين بن زية” عن غضبه عقب إقصائه وشطب إسمه من قائمة “فنربخشة” المشارك في البطولة التركية.

ففي التدريبات ظهر بوجه غاضب للغاية وتفاجئ لهذا القرار المجحف على حد تعبيره.

فكشفت الصحافة التركية أن بن زية ظل يردد: “شاركت في آخر مباراتين كأساسي ولعب جيدا”.

وأضاف: “كيف يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، هذا غير معقول”.

وتابع: “لست الوحيد المسؤول عن وضعية الفريق، كل اللاعبين”.

يذكر أن “بن زية” يعيش أوقات عصيبة فهو مهدد بعدم اللعب لمدة 6 أشهر كاملة، إلا في حالة انتقاله للدوري الصيني أو الأمريكي.