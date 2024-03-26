بن زية :” سعيد جدا وأشكر الذين ساندوني خاصة المدرب الجديد”

أبدى نجم السهرة الرمضانية ياسين بن زية سعادته الكبيرة لاسترجاع مستواه رفقة المنتخب الوطني في عهد الناخب الوطني بيتكوفيتش.

وقال ياسين بن زية في تصريح له للتلفزيون العمومي عقب مباراة جنوب إفريقيا التي سجل فيها هدفين “الحمد لله، أشكر الله على العودة إلى المستوى مع المدرب الجديد بيتكوفيتش و لهذا “.

كما أضاف بن زية “أشكر كل اللاعبين و العائلة على دعمي كثيرا، وأنا فخور جدا بتمثيل الجزائر وسعيد بالنسبة للجزائريين”.

وكان مهاجم الخضر أحد أفضل العناصر في المباراة التي كانت مثيرة و انتهت بالتعادل بثلاثية في كل شبكة.