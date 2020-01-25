بن زية على بعد خطوة من الدوري الفرنسي

بات الدولي الجزائري ياسين بن زية، على بعد خطوة من العودة لليغ1 الفرنسية، من بوابة نادي ديجون، حسب ما أكده رئيس الفريق أوليفر ديلكورت.

وصرح أوليفر ديلكورت، في هذا الخصوص: “اهتمامنا بخدمات بن زية، يعود لفترة طويلة، ونحن الآن في مفاوضات لاستقدامه على شكل إعارة”.

وأضاف: “هو لاعب جيد للغاية، ويريد الإلتحاق بفريقنا لأنه لا يلعب كثيرا في أولمبياكوس، علينا الآن ايجاد اتفاق مع ناديه ليل الذي يملك عقده”.

وتابع رئيس نادي ديجون: “أتمنى أن يكون معنا في ديجون بداية الأسبوع المقبل، يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير”.