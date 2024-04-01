بن زية :”عودتي إلى المنتخب تحدي خاص بعد تجاهلي من طرف البعض”

أكد مهاجم الخضر ياسين بن زية استعداده لتقديم الإضافة المرجوة منه مع المنتخب الوطني مجددا خلال التحديات القادمة.

وقال بن زية في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” “كانت لحظات جميلة جدا مليئة بالحزن، بسبب طول الغياب، لكن سرعان ما شعرت بالانتماء إلى المكان”.

كما أضاف مهاجم الخضر “بعض الأشخاص الذي يعملون بالمركز كنت أعرفهم منذ مدة، عودتي إلى المنتخب كان تحدي شخصي خاصة بعد تجاهلني من طرف البعض، لكنني كنت اعمل بشكل جدي”.

وختم بن زية “حاليا أرى نفسي بين لاعبين شباب و قدامى في المنتخب مثل براهيمي وماندي، المجموعة كلها عبارة عن أخوة”.