بن زية: “فخور برفع الراية الوطنية عاليا”

وجّه الدولي الجزائري، ياسين بن زية، اليوم الأربعاء، رسالة شكر وعرفان، لأنصار المنتخب الوطني، وكل محبيه على دعمهم الكبير له.

ونشر بن زية، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، شكر من خلالها كل من دعمه بالتصويت، عقب ترشيحه لجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف لعام 2024، وجائزة “الكاف” لأجمل هدف.

كما أبدى الدولي الجزائري اندهاشه للكم الكبير من الدعم الذي حظي به، رغم أن ذلك لم يكن كافيا لحصوله على إحدى هاتين الجائزتين.

وأكد باسين بن زية، في ختام رسالته، عن فخره الكبير برفع الألوان الوطنية عاليا، يتواجده ضمن هذه الترشيحات.